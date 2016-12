foto Ansa

13:55

- "C'è qualcuno al mondo che può pensare che lo spread non sia importante? Cioè che i tassi d'interesse non siano importanti? Che la credibilità del Paese non sia importante? Probabilmente non è stato bene inteso". E' il commento del ministro per lo Sviluppo Economico, Corrado Passera, commenta alle parole di Berlusconi, che aveva definito lo spread un imbroglio. "Non è l'unico indicatore ma è un indicatore importante", ha precisato.