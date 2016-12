foto LaPresse Correlati Confindustria: "Consumi a picco"

12:56 - Il Sistema sanitario nazionale va "rinnovato con una soluzione attenta degli interventi", ma certamente "chi ha maggiore possibilità di contribuzione" dovrebbe pagare di più. A indicarlo è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che spiega come, rispetto a quando fu concepito, le risorse per il Ssn sono di meno e quindi si deve tagliare. "A condizione - specifica però - che ci sia capacità di innovazione e di razionalizzazione".

Naturalmente, nella riforma del Servizio sanitario nazionale, il pagamento delle prestazioni sarà legato alle "effettive capacità di reddito" dei singoli contribuenti. E si deve tagliare sì, sottolinea il Capo dello Stato, ma "a condizione che ci sia capacità di innovazione e di razionalizzazione". Vanno fatto scelte coraggiose in questo senso, ammonisce il presidente della Repubblica, ma al tempo stesso "bisogna non regredire né abbandonare la scelta di civiltà" del sistema pubblico.



"Più controlli per il privato"

Intervenendo alla presentazione della "Relazione sullo stato sanitario del Paese 2011" svolta dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, Napolitano aggiunge poi: "Servono regole più severe e controlli più oculati di quanto non si sia fatto per lungo tempo" su quella parte del privato su cui è fondato il sistema sanitario pubblico.



Spending review dolorosa, ma bisogna andare avanti così

Il Capo dello Stato ammette poi che la spending review, intervenuta anche sul sistema sanitario, nello stabilire comunque un risparmio di spesa prefissato al di là delle misure effettivamente prese, fa nascere "molte difficoltà, molte tensioni, casi anche molto delicati e anche errori". Bisogna però proseguire su questa strada con provvedimenti di "innovazione e razionalizzazione del sistema".



Napolitano ritiene dunque "che la prospettiva debba essere quella di proseguire nel prossimo futuro secondo quella visione di selezione attenta degli interventi di riduzione e contenimento della spesa", sempre nell'ottica del servizio al pubblico e dell'innovazione.