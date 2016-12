foto Ap/Lapresse 09:42 - "Nei mercati ci sono infiniti soggetti grandi e piccoli che cercano di fare i loro interessi, spesso senza scrupoli, ma non ci sono complotti di forze occulte". A dirlo, in un'intervista televisiva, è Mario Monti che sullo spread aggiunge: "Gli italiani non sono sprovveduti". Sulle politiche che dovrebbero favorire la crescita, poi, "era una ricetta da trovare qualche anno prima, quando non c'era da curarsi da una grande difficoltà finanziaria". - "Nei mercati ci sono infiniti soggetti grandi e piccoli che cercano di fare i loro interessi, spesso senza scrupoli, ma non ci sono complotti di forze occulte". A dirlo, in un'intervista televisiva, è Mario Monti che sullo spread aggiunge: "Gli italiani non sono sprovveduti". Sulle politiche che dovrebbero favorire la crescita, poi, "era una ricetta da trovare qualche anno prima, quando non c'era da curarsi da una grande difficoltà finanziaria".

"No populismo e soluzioni magiche, cittadini no sciocchi"

Il premier ha parlato anche del populismo, presente in quasi tutti i Paesi d'Europa, e in Italia a "corrente alternata". "Sicuramente - ha proseguito - ogni periodo elettorale finora ha dato luogo a una tendenza da chi chiede il voto ai cittadini, di ipersemplificare le cose con soluzioni magiche, non per fare quello che l'uomo politico debba fare, cioè prospettare un futuro e non promettere ciò che non può essere mantenuto". Secondo il presidente del Consiglio, invece, "ci vuole autodisciplina per trattare i cittadini non come sciocchi, ma come cittadini maturi".



"Crescita trascurata dal governo precedente"

"Tredici mesi fa - ha illustrato Monti - l'Italia si è trovata in condizioni finanziarie molto molto difficili: oggi se guardiamo ai rapporti della Commissione e delle altre istituzioni possiamo dire di essere stati promossi. Il costo è stato che non c'è stata crescita, ma chiedo come sarebbe stato possibile salvare l'Italia da un destino greco e farla crescere: questa ricetta sarebbe stata dovuta trovare qualche anno prima, quando non c'era da salvarsi".



"Trascurata appartenenza alla Ue"

Per il premier "l'alunno Italia è uno dei grandi maestri d'Europa. Ogni Paese ha degli alti o dei bassi, negli anni scorsi, lo spirito e la regola dell'appartenenza all'Europa era stata trascurata".



"Europa forza straordinaria, senza di lei governi più sbandati e paesini"

"Vedo come una forza straordinaria questo vento che ci porta a unirci e capirci" in Europa e "se qualche volta abbiamo qualche contrasto, questo non ci porta alle armi". "Il governo d'Europa non è perfetto ma la crisi lo spinge a fare passi avanti. Quello di cui sono assolutamente sicuro è che i singoli governi, soprattutto alcuni, sarebbero molto più sbandati se non fossero dentro il quadro europeo".



"Senza Ue guerre finanziarie sconvolgenti"

Il premier ha parlato anche delle guerre finanziarie che "se non ci fosse l'Ue sconvolgerebbero i singoli mercati nazionali". L'Ue, "soprattutto con l'euro, pone un argine a queste guerre guerreggiate finanziariamente dove spesso i singoli Paesi sarebbero soccombenti" ha stimato Mario Monti.



"Spread? Attenti a falsi miti"

Il premier si è detto preoccupato per lo spread, "un fenomeno che va preso con calma e freddezza". "Dobbiamo spazzare via alcuni miti, come quello che ciò che un Paese fa non ha rilievo" sull'andamento dello spread", ha aggiunto Mario Monti. "Spero - ha sottolineato - che non si trattino i cittadini un po' troppo da sprovveduti".



"Mio futuro? Cercherò di orientare ancora testa delle persone"

Ad una domanda sul suo futuro, Monti ha risposto che "la politica è soprattutto cultura, cioè cercare di orientare la testa delle persone. L'ho fatto da professore, lo sto facendo ora, lo farò sicuramente ancora in futuro qualsiasi ruolo mi toccherà". "Poi per tutto il resto...", ha concluso con un sorriso interrompendo la frase a metà.