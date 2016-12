foto Ap/Lapresse

09:04

- Intervistato da Maurizio Belpietro, il leader del Pdl Silvio Berlusconi non esclude una scissione dal gruppo degli ex appartenenti ad Alleanza Nazionale. "Con il Porcellum come legge elettorale - ha detto - si sommano i voti dei gruppi della coalizione, quindi avere due gruppi divisi e omogenei potrebbe essere positivo". Torna Forza Italia? "Vedremo: Popolo delle Libertà è un nome bellissimo ma tutti usano Pdl, un acronimo che non trasmette emozioni".