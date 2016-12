foto Ap/Lapresse Correlati Monti: dai mercati nessun complotto

Monti: per ora non penso a candidarmi

Maroni: Berlusconi non si ricandida

19:20 - Pericolo per l'Italia sui mercati a causa delle elezioni anticipate? Per Silvio Berlusconi non c'è. "Non c'è una ragione vera per cui i mercati si debbano agitare", spiega intervistato da Maurizio Belpietro. E sullo spread: "Basta parlare di questo imbroglio. Prima non ne avevamo mai sentito parlare, cosa ce ne importa? Lo si è usato per cercare di abbattere una maggioranza votata dagli italiani. Dietro la crisi c'è stata una strategia tedesca".

Bersani: "Sullo spread Berlusconi dice stupidaggini"

Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani interviene così su quanto dichiarato da Berlusconi sullo spread: "Penso che siano stupidaggini. Ritengo che lo spread sia preoccupante e che certamente sia necessario discutere con la Germania da amici, da pari a pari ma in modo amichevole".



Passera: "Lo spread è importante: c'è chi pensa il contrario?"

Sul fatto che lo spread sia importante non ha dubbi il ministro Corrado Passera, che dice: "C'è qualcuno al mondo che può pensare che lo spread non sia importante? Cioè che i tassi d'interesse non siano importanti? Che la credibilità del Paese non sia importante? Probabilmente non è stato bene inteso". E ancora, facendo riferimento alle parole di Berlusconi: "Non è l'unico indicatore ma è un indicatore importante".



Squinzi: "Opinione personale di Berlusconi"

Sulla questine spread interviene anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che commenta così le parole di Berlusconi: "Siamo nel campo delle opinioni personali. Lo spread è importante perché impatta direttamente sul costo del nostro debito pubblico". Quanto alle reazioni dei mercati, Squinzi dice: "Non dobbiamo guardare alle reazioni isteriche del momento perché ci può essere qualcuno che ne trae profitto. Credo che invece sia necessario avere sempre una visione di medio-lungo periodo perché quello che veramente conta è che dalle prossime elezioni esca un governo stabile".



Ue: "Gli spread elevati mettono in difficoltà le imprese"

Le dichiarazioni di Berlusconi fanno discutere anche a Bruxelles. Spread elevati "mettono in difficoltà le imprese e impediscono il buon funzionamento del mercato interno", ha detto un portavoce della Commissione europea.



Elezioni, Berlusconi non esclude una scissione

Guardando invece all'imminente appuntamento elettorale, il leader del Pdl non esclude una scissione dal gruppo degli ex appartenenti ad Alleanza Nazionale. "Con il Porcellum come legge elettorale - ha detto - si sommano i voti dei gruppi della coalizione, quindi avere due gruppi divisi e omogenei potrebbe essere positivo. Amichevolmente, con stima reciproca, parliamo della possibilità di un gruppo formato da protagonisti politici con storia di destra. Di fatto lo spacchettamento del Pdl porterebbe a prendere più voti".



"Con Monti tutto è peggiorato"

Berlusconi passa poi alle accuse contro il governo Monti, a cui rimprovera di aver "purtroppo seguito la politica germano-centrica che l'Europa ha cercato di imporre a noi e altri Stati". Il governo tecnico ha portato a una crisi molto peggiore della situazione in cui ci trovavamo quando eravamo noi al governo. Con questo governo il Pil è diminuito di oltre il 2%. Tutti gli indicatori economici sono peggiori".



"Ricandidati solo il 10% dei parlamentari"

Berlusconi quindi anticipa quella che potrebbe essere la composizione delle liste in vista delle elezioni. "Il 50% di candidati abbiamo deciso che verrà dal mondo delle imprese, il 20% sarà preso dalle amministrazioni locali dove c'è chi si è comportato bene e ha dimostrato di saper lavorare, un 10% dal mondo della cultura e un altro 10% sarà preso tra i parlamentari attuali".



Verso un ritorno a Forza Italia

Sarebbe bello un ritorno alle origini e alla nostra discesa in campo nel '94. Così il Cavaliere non esclude di archiviare il Pdl per il "glorioso simbolo di Forza Italia". "Vedremo - ha spiegato -. Popolo delle libertà è un nome bellissimo, ma tu tutti usano Pdl, un acronimo che non trasmette emozioni". Poi Berlusconi ha parlato di Lega: "Mi vedo questa sera a cena con Maroni per discutere dell'alleanza nazionale, degli impegni sul programma e della possibilità anche di un'intesa alle regionali".