Bagnasco: "Monti ha salvato il Paese" 20:44 - "Molti dei guai del Pdl derivano da soggetti come Dell'Utri: un povero disgraziato, per quello che gli succede, che parla a ruota libera facendo capire che le sue parole siano di Berlusconi". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano, spiegando che Berlusconi "dovrà porsi il problema della composizione delle liste". "Su di esse - ha aggiunto - l'opinione pubblica esprimerà un giudizio prima ancora di leggere il nostro programma".

"Berlusconi deve pensare seriamente al problema della formazione delle prossime nostre liste elettorali. Questo per la gente conta prima dei programmi". Alfano prende spunto dalle ultime dichiarazioni critiche del senatore Marcello Dell'Utri contro la sua segreteria: "Dell'Utri parla a ruota libera". E quindi pone a Silvio Berlusconi il problema della incandidabilità in vista della formazione delle liste elettorali per le politiche 2013. "Dobbiamo sapere prima quali sono gli uomini e le donne su cui le nostre idee dovranno camminare", ha aggiunto.



Non siamo Bersani, Monti candidato non ci fa paura

"Noi crediamo che Monti abbia servito l'Italia e possa continuare a servire le istituzioni. Non abbiamo espresso un giudizio negativo sulla sua persona, ma abbiamo segnalato che la sua politica economica non ha funzionato". Ha detto il segretario del Pdl ricordando il suo intervento in Aula alla Camera di venerdì scorso: "Il mio esordio è stato con 'Rispetto per Monti' e tre punti esclamativi". "Noi non siamo assolutamente preoccupati per la discesa in campo di Monti. Siamo rispettosi delle sue determinazioni, non abbiamo lo stesso giudizio di Bersani", ha detto ancora Alfano.



Le parole di Dell'Utri contro Alfano

"E' persona brava e capace, ma non ha la maturità per aspirare al premierato. La segreteria Alfano non è mai esistita. Poveretto, non ha potuto cambiare niente, se siamo ridotti in questo stato è perché il partito è imploso, non si è rinnovato", così il senatore Marcello Dell'Utri commentava la situazione del Pdl in un'intervista a Repubblica.



La replica di Dell'Utri: "Alfano non ha le palle"

"Io ho già detto chiaramente quello che penso del segretario, un povero disgraziato l'ho detto io prima di lui e lui mi risponde con le stesse parole... Ho detto meno di quello che penso... Non mi va di replicare, Alfano si è già qualificato da sè per questa risposta piccata e fuori luogo". Così Marcello Dell'Utri replica alle parole del segretario del Pdl. "I guai del Pdl, purtroppo - insiste il senatore - vengono tutti dalla sua incapacità, dalla sua insipienza. Non ha le palle, non c'entra niente con noi".



La controreplica di Alfano

"Le parole di Dell'Utri fanno chiarezza. La distanza da lui mi onora e mi lusinga". Lo scrive su Twitter il segretario del Pdl.