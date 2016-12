Governo a fine mandato, Elsa Fornero si toglie qualche sassolino e torna sulle lacrime

- Gad Lerner chiude il programma "L'infedele" con un'intervista al ministro del Lavoro Elsa Fornero che non perde tempo e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Le mie due lacrimucce - ha detto il ministro - sono state ridicolizzate per un anno mentre quelle di Vendola sono un segno di sensibilità virile per non parlare di quelle di Bersani".

Il ministro ha poi espresso il suo appoggio a Mario Monti se si presentasse con una sua lista alle elezioni: "Come cittadina - ha aggiunto - sarei personalmente dispiaciuta se l'Italia dovesse a fare a meno del suo contributo". Il Professore godrebbe infatti, di un'appoggio ben superiore a quello che si immagina: "Credo che" sull'azione del governo "ci sia un consenso più grande di quanto non trovi rappresentazione nei media ma non ho parlato in questo giorni con il presidente Monti. Gli ho mandato un messaggio".

Altro punto toccato da Fornero è stato il rapporto non sempre amichevole con i sindacati in generale e con la Cgil in particolare. E' Susanna Camusso ad avere deluso il ministro, "nel non voler capire che c'era da parte mia un sincero tentativo di risolvere i problemi. Sono quelli dei lavoratori e delle imprese. Io ho cercato di fare un riforma che guardasse entrambi".

Ma non solo. Pure il presidente della Regione Puglia le ha suscitato qualche sussulto di tristezza: "Sono rimasta amareggiata di certi attacchi di Vendola" ha dichiarato Fornero che poi ha continuato: "Posso rispondere a Vendola anche dicendo 'Stiamo aiutando le persone quando continuiamo a chiedere cassa integrazione in deroga?'. Proprio nella sua regione ci sono lavoratori che sono assistiti monetariamente da vent'anni".