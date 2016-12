foto Da video

19:17

- "I mercati sono molto suscettibili, ma non dettano l'agenda, non scelgono i governi: diversamente saremmo davanti alla bocciatura di ogni governo futuro". Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, commenta così la giornata nera in Borsa dopo l'annuncio delle dimissioni del premier Monti. "Se la reazione - spiega Alfano - è la sfiducia a prescindere per qualsiasi governo noi ci schieriamo con il popolo italiano e non con i mercati".