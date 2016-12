foto Ansa

- "Il Pd è per una forte accelerazione dell'esame della legge di stabilità per ragioni evidenti, legate all'evoluzione della situazione politica e dei mercati". Ad affermarlo è uno dei due relatori al provvedimento, Giovanni Legnini, che non esclude un via libera di Palazzo Madama anche questa settimana. "Per agevolare un percorso rapido - sottolinea - faremo tutto quanto è possibile, compreso l'eventuale ritiro di gran parte degli emendamenti".