foto Ap/Lapresse Correlati Bersani: Monti resti fuori dalla contesa politica 18:07 - Mario Monti da Oslo ha affrontato la questione di una sua eventuale candidatura. Il presidente del Consiglio ha affermato: "Non sto considerando questa questione". "In questa fase - ha aggiunto - tutti i miei sforzi sono concentrati nel completamento del tempo rimanente, che sembra limitato ma richiede applicazione intensa ed energia anche da parte mia". Poi sul futuro governo ha aggiunto: "Niente populismi, gli italiani non sono sciocchi". - Mario Monti da Oslo ha affrontato la questione di una sua eventuale candidatura. Il presidente del Consiglio ha affermato: "Non sto considerando questa questione". "In questa fase - ha aggiunto - tutti i miei sforzi sono concentrati nel completamento del tempo rimanente, che sembra limitato ma richiede applicazione intensa ed energia anche da parte mia". Poi sul futuro governo ha aggiunto: "Niente populismi, gli italiani non sono sciocchi".

''Sono molto fiducioso sul fatto che le elezioni italiane, quando si svolgeranno, qualunque governo daranno all'Italia, questo sarà altamente responsabile, orientato all'Unione europea: e ciò sarà in linea con gli enormi sforzi perseguiti dall'Italia'', ha aggiunto Monti, tornando su un punto più volte sottolineato in questi mesi, e cioè proseguire sulla strada delle riforme e del risanamento, come spesso auspicato anche dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.



E sulla giornata pesante in Borsa, con lo spread in risalita, il premier ha affermato: "Capisco le reazioni dei mercati ma non devono essere drammatizzate". "Vorrei ricordare ai mercati che il governo attuale è pienamente in carica e non ha lasciato, rimarrà fino all'arrivo di un nuovo governo".



Poi un accenno all'Europa, ma anche all'italia, in chiave prettamente politica: - Bisogna ''fare attenzione di continuare il lavoro della costruzione europea ed affrontare i rigurgiti e gli aspetti di populismo''. ''Non ho dubbi che l'Italia continuerà a essere un protagonista molto attivo e impegnato della costruzione dell'unione europea unita''. I cittadini italiani ''sono maturi e non tanto disposti a credere a facili promesse", ha detto.



Infine un monito e una sorta di vademecum per chi prenderà il suo posto a Palazzo Chigi: Le ''sfide'' per avere screscita e occupazione saranno ''particolarmente intense'' per chi ''come l'Italia in passato ha purtroppo ritardato l'assalto agli squilibri delle finanze pubbliche'', ha concluso, rilevando che ''la messa in sicurezza dei conti pubblici'' e ''le riforme strutturali rinviate o trascurate nel passato'' potranno dare ''stimolo alla crescita solo con il tempo''.