Elezioni, Zaia: "Per ora la Lega corre da sola, una nuova alleanza con il Pdl è difficile"

- Se dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, sembrava riaffacciarsi l'alleanza Pdl-Lega, il governatore del Veneto Luca Zaia rallenta la ricostruzione dell'"asse del nord": "Fino a prova contraria, la Lega va da sola alle prossime politiche".Rispetto alla nuova intesa tra Maroni e il leader del Pdl, l'esponente del carroccio ha poi aggiunto: "Non conosco le definizioni delle ultime ore tra il Cavaliere e i dirigenti della Lega sulle future alleanze, sempre che ci siano state. Dico solo che la strada è molto impervia". In ogni caso dopo la caduta del governo Monti, da sempre osteggiato dalla Lega, Zaia spinge per andare al voto il prima possibile: "Alle elezioni da subito e si devono fare in un election day che abbia il coraggio di far risparmiare 100 milioni di euro, cioè il costo accessorio per una convocazione suppletiva".Alle dichiarazioni di Zaia ha risposto piccato il capogruppo del Pdl Camera, Fabrizio Cicchitto: "Stando alle dichiarazioni di Salvini e di Zaia, la Lega pretenderebbe di avere un appoggio in Lombardia sulla presidenza Maroni lasciandosi le mani totalmente libere a livello nazionale, il che francamente ci sembra essere un proposito egemonico francamente eccessivo".