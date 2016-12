foto Ansa Correlati Bersani: "No a un Monti-bis"

Dopo l'annuncio delle imminenti dimissioni, per Mario Monti questa è l'ora del silenzio. Ma un silenzio denso di promesse e sottintesi. Scenderà in campo con un partito suo? Con una lista di cui già circola il nome, "Monti per l'Italia?". Lui non scioglie la riserva, ma per il momento osserva. Intanto, oggi a Oslo incontrerà i capi europei e nei prossimi giorni terrà gli occhi sulle mosse in Parlamento.

D'altra parte, l'annuncio della sua uscita da Palazzo Chigi è stato salutato da applausi sia dai giornali esteri sia da quelli nazionali. Applausi, uniti alla preoccupazione: ora che lui lascia, che futuro aspetta il Paese? La decisione di scendere in campo, probabilmente, lui non l'ha ancora presa. Ma tutti i giornali sono d'accordo sul fatto che questo scenario sia ben più che un'ipotesi.



Anche se "non c'è nulla di scontato", come scrive Roberto Zuccolini sul "Corriere della Sera". Se Monti scenderà nell'arena politica lo farà, scrive ancora il "Corriere", "'per non dilapidare il tesoro' di iniziative e di cultura politica messo da parte in un anno di governo. E per non danneggiare 'i cittadini che in tutti questi mesi hanno fatto sacrifici', gli stessi che, una volta cominciata la ripresa, vorranno giustamente 'incassare i dividendi'".



Elezioni e "referendum Europa"

Il nemico peggiore di tale prospettiva sarebbe il rinascere di "populismi di varia natura e marce indietro rispetto all'integrazione europea, al risanamento dei conti e dell'economia", dice ancora il "Corriere".



Così, all'ipotesi di Monti candidato dà manforte anche l'editoriale di Antonio Polito, che si chiede: "C'è un'Italia dietro Mario Monti?", e indica tre strade che si aprono ora per il futuro del premier. La prima: ritirarsi in attesa di una nuova emergenza. La seconda: fare da garante di un eventuale governo di sinistra. La terza: contare i voti degli italiani che stanno con lui. Trasformando l'appuntamento elettorale in un referendum sull'Europa.



"Si dice - scrive ancora Polito - che Monti abbia avuto più applausi all'estero che in patria: ma è ciò che serviva a un Paese con il quarto debito del mondo, che dipende dunque dalla fiducia altrui per respirare oggi e prosperare un domani". Il governo ha sbagliato ma ha inaugurato una direzione di marcia nuova. E oggi, se perfino in Grecia si sceglie di stare dentro l'Europa, è possibile che la linea del premier uscente sia anche quella che vince.



"Monti per l'Italia"

Sull'ipotesi discesa in campo "La Stampa" parla addirittura di una lista "Monti per l'Italia", su cui una task force sarebbe già al lavoro. Saremmo alla fase dei sondaggi e degli studi sull'impatto di tale formazione. D'altra parte, di un suo impegno politico Monti ha parlato esplicitamente nel suo colloquio con Giorgio Napolitano, chiedendo al Capo dello Stato una sorta di via libera. E se... dal Pdl ci fosse un fuggi-fuggi per confluire sull'ipotetica lista Monti?



Non è escluso, suggerisce ancora "La Stampa", visti i contrasti che il partito si trova ad affrontare al suo interno in questo periodo, spesso e volentieri, tra le diverse correnti: ciellini, ex An ed ex socialisti. Aggiungiamo che pro Monti si sono schierati Vaticano e Cei. E ancora, va considerato l'elemento Montezemolo. Che sta aspettando di vedere se il premier si presenterà alle elezioni, o se impegnarsi direttamente.



La forza del premier

I punti di forza del premier, poi. Sono tanti, come sottolinea Ezio Mauro su "Repubblica": "Il bilancio di quest'anno di governo in condizioni drammatiche. Le telefonate di riconoscimento per l'impegno del Paese in questi mesi, venute dall'estero. E gli inviti, ripetuti, ad andare avanti, a non interrompere qui questa avventura politica e culturale nel segno dell'Europa. Molti spingono per una candidatura, per una scelta decisa, per la benedizione a qualche lista, scommettendo che Monti in politica non si fermerà qui".



E lui cosa risponde? "Non lo so. Se dovessi candidamente dire il mio sentimento di oggi, direi che sono molto preoccupato. E non mi riferisco soltanto a quella parte politica da cui è venuto questo epilogo, con le mie dimissioni. No, la mia preoccupazione è più generale".



Soprattutto però, come dice ancora Polito, una discesa in campo di Monti fermerebbe l'infernale meccanismo, che rischia ora di riproporsi con il ritorno di Berlusconi, di tornare a giocare a berlusconiani contro anti-berlusconiani al termine di una tregua durata tredici mesi. Insomma, una ipotetica discesa in campo di Monti cambierà davvero la competizione elettorale nel Paese?