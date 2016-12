foto LaPresse

09:05

- Dopo l'apertura di Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, arriva la risposta del sindaco di Firenze: "Caro Silvio, le cose si possono comprare, le persone no. Non tutte, almeno. Io no. Se hai lasciato le porte aperte per me, accetta un consiglio: chiudile! Non servono. Ciao" ha infatti scritto Renzi sulla sua pagina Facebook. Ieri il leader del centrodestra aveva fatto sapere che per Renzi "la porta di noi liberali è sempre aperta".