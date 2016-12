Bersani: "Se dopo il voto non ci sarà una maggioranza netta, no a un Monti-bis"

foto Ansa 07:45 - Pier Luigi Bersani dice "no" a un Monti-bis nel caso in cui dopo il voto non ci sia una maggioranza netta in parlamento: "Se non ci sarà una chiara maggioranza parlamentare, la soluzione non sarà né Monti, né Bersani. Ma solo nuove elezioni" ha detto infatti il candidato del centrosinistra in un'intervista al Wall Street Journal. - Pier Luigi Bersani dice "no" a un Monti-bis nel caso in cui dopo il voto non ci sia una maggioranza netta in parlamento: "Se non ci sarà una chiara maggioranza parlamentare, la soluzione non sarà né Monti, né Bersani. Ma solo nuove elezioni" ha detto infatti il candidato del centrosinistra in un'intervista al Wall Street Journal.

Bersani ha quindi lanciato un messaggio agli osservatori stranieri: "Basta guardare il resto del panorama politico italiano. Se noi non esistessimo, dovreste venire a cercarci. Senza di noi l'Italia sarebbe un problema per l'Europa e per il mondo".



"Pd molto più unito rispetto alla coalizione di Prodi"

Bersani ha quindi assicurato come la sua coalizione sia molto più unita rispetto a quella che prima portò e poi fece cadere, per le sue divisioni, Romano Prodi a Palazzo Chigi: "Concordo che in passato i governi di centrosinistra hanno offerto un'immagine di divisioni, come nell'ultimo governo Prodi. Ma all'epoca c'erano 12 partiti diversi, e non c'era ancora il Pd. Oggi le cose sono diverse. Il nostro partito è la maggiore forza politica italiana e ha la sua identità".



Apertura verso Casini, Montezemolo e la mano tesa a Renzi

Bersani conferma che pensa a una larga alleanza con le forze moderate di Casini e Montezemolo, definite come realtà "centriste, europeiste". Quindi ribadisce che malgrado le pressioni del partito di Nichi Vendola "la discussione sull'articolo 18 è un capitolo chiuso". Infine, riguardo al rinnovo generazionale e al ruolo futuro di Metteo Renzi, il segretario del Pd assicura che punta a un "mix di personalità con grande esperienza a giovani che hanno già mostrato il loro valore sul campo": "Chiederò a Renzi - afferma - di essere più coinvolto nel dibattito interno al nostro partito".