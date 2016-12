foto LaPresse Correlati Berlusconi: vertice costruttivo

Schulz: Berlusconi minaccia per l'Italia

Napolitano: attendiamo reazione dei mercati

Monti pensa a una sua lista 09:06 - "L'esperienza del governo Monti è finita, i risultati dell'esecutivo sono stati assolutamente negativi su tutte le direzioni". Lo ha detto Silvio Berlusconi, spiegando di non essere stato sorpreso dall'annuncio del premier: "Pensavamo fosse doveroso". Poi l'apertura alla Lega: "Abbiamo deciso di sederci a un tavolo con il Carroccio e di partire dall'alleanza nazionale per scendere, positivamente per loro, all'alleanza in Lombardia". - "L'esperienza del governo Monti è finita, i risultati dell'esecutivo sono stati assolutamente negativi su tutte le direzioni". Lo ha detto Silvio Berlusconi, spiegando di non essere stato sorpreso dall'annuncio del premier: "Pensavamo fosse doveroso". Poi l'apertura alla Lega: "Abbiamo deciso di sederci a un tavolo con il Carroccio e di partire dall'alleanza nazionale per scendere, positivamente per loro, all'alleanza in Lombardia".

"Alfano - ha spiegato Berlusconi tornando all'annuncio di Monti - era stato molto preciso, ritenevamo fosse dovere del premier fare le dichiarazioni che ha fatto. Ma cambia poco perché abbiamo l'anticipo di un voto di un mese, un mese e mezzo". "La strana maggioranza, così come viene chiamata - ha sottolineato - era venuta meno. Noi abbiamo tenuto fede al nostro impegno, ma ora non c'è un indicativo economico che sia positivo. Il Paese si è infilato in una spirale recessiva che dà molte preoccupazioni e bisogna cambiare. Non si può continuare con queste politiche germano-centriche in ossequio all'Europa".



"Verso accordo con Bossi e Maroni"

Berlusconi ha quindi ribadito che con la Lega si potrebbe presto raggiungere un accordo. "Ho sentito poco fa al telefono l'onorevole Bossi e ho parlato ieri con il segretario Maroni. Stiamo cercando di risolvere il problema dell'alleanza in Lombardia, ma il problema discende dall'accordo formale e solenne che dovremo firmare per l'alleanza del Paese".



"Se Renzi volesse venire con noi..."

Berlusconi non sembra intimorito dalla sfida con Bersani. Basterà un mese per batterlo? "Penso di sì - risponde - sono più giovane politicamente di Bersani, Casini" e di altri politici del centrosinistra "e sono assistito dal migliore giovane che c'è in campo, Angelino Alfano". Poi l'apertura al sindaco di Firenze, Matteo Renzi. "Se volesse venire con noi, sappia che ai liberali tengo sempre la porta aperta".



Ma Renzi risponde: "No, grazie"

"Se hai lasciato le porte aperte per me, accetta un consiglio: chiudile! Non servono. Le cose si possono comprare. Le persone no. Non tutte, almeno. Ciao", ha risposto il sindaco di Firenze all'invito di Berlusconi, scrivendo il messaggio sulla sua pagina Facebook.



"Si potrebbe andare alle urne il 24 febbraio"

"Sento come data il 24 febbraio, quindi penso che non si perderà tempo", annuncia il Cavaliere parlando della chiamata alle urne. Ora "confido nel buonsenso degli italiani, cui cercherò di spiegare andando nel prossimo mese in tv che il voto frammentato rende il Paese ingovernabile".



"Da Schulz parole assurde e inacettabili"

"E' assurdo e inaccettabile che il presidente del Parlamento europeo possa esprimere giudizi così sulla politica italiana", ha commentato Berluconi, aggiungendo che il presidente del Parlamento europeo è "male informato, perché se in Italia c'è una persona più europeista di Silvio Berlusconi me la facciano trovare".