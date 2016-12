foto LaPresse

22:13

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si schiera contro il ritorno di Silvio Berlusconi. "La presenza di Berlusconi non aiuta a parlare di programmi e proposte concrete, speriamo in un centrodestra nuovo e pulito", ha detto Salvini. "La Lega - ha aggiunto - non ha dubbi né tempo da perdere: il candidato in Lombardia è Maroni, per lui tante adesioni da destra e sinistra. Cosa succederà a Roma ci interessa poco".