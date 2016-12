"No, no, tutt'altro". Silvio Berlusconi ha risposto così a chi gli ha chiesto se la richiesta alla Lega di esprimersi su una alleanza nazionale per discutere poi del candidato alla presidenza della Regione Lombardia sia una chiusura nei confronti di Maroni. L'ipotesi era nata dalle dichiarazioni del coordinatore lombardo del Pdl, Mario Mantovani, che, rivolgendosi al Carroccio, aveva detto: "Prima di parlare di candidato in Lombardia, bisogna parlare di contesto nazionale". "Per noi - aveva aggiunto Mantovani - è prioritario che la Lega esprima la sua posizione in un quadro nazionale".In attesa di un segnale dalla Lega sull'alleanza a livello nazionale, per la presidenza della Regione Lombardia "i nostri candidati sono più di uno", ha spiegato Mantovani. "Oggi al tavolo ce ne era più di uno presente. Maroni potrebbe essere la soluzione ma non l'unica". E a chi gli ha chiesto se la candidatura di Gabriele Albertini sia tra quelle considerate ha risposto: "Albertini in questo momento è un parlamentare del Pdl, se recede da questo rapporto spigoloso con la Lega, è uno dei candidati possibili".Berlusconi non ha voluto commentare le parole del presidente del Parlamento Ue, Martin Schulz , che ha definito "una minaccia per l'Italia" il suo ritorno. Quello che ha affermato, ha detto Berlusconi, "non l'ho sentito".