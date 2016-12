foto Ansa

20:55

- "I nostri candidati per la presidenza della Regione Lombardia sono più di uno". Lo ha affermato il coordinatore lombardo del Pdl, Mario Mantovani, al termine del vertice con Silvio Berlusconi e lo stato maggiore del Partito a Milano. "Prima di parlare di candidato in Lombardia, bisogna parlare di contesto nazionale", ha aggiunto. E per questo "per noi è prioritario che la Lega esprima la sua posizione in un quadro nazionale".