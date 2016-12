foto Tgcom24 Correlati Napolitano: "Reazione dei mercati? Vedremo"

Monti da Napolitano: mi dimetto 18:09 - Anche Silvio Berlusconi è arrivato a Milano, al vertice dei dirigenti lombardi del Pdl, che si sono riuniti in via Rovani per discutere del candidato alle regionali. All'incontro partecipa poi il segretario del partito Angelino Alfano, mentre l'ex ministro Paolo Romani ha detto ai cronisti che, per il Pirellone, "uno dei possibili ticket è Maroni-Gelmini", aggiungendo che "l'alleanza con la Lega c'è. Oggi parliamo delle candidature".

Al vertice milanese è presente, tra gli altri, anche il governatore lombardo Roberto Formigoni. Tutti i leader arrivati all'appuntamento, compreso Silvio Berlusconi, non si sono soffermati all'ingresso con i cronisti, rimandando a dopo i commenti.



E, se l'intenzione era quella di discutere della candidatura Pdl al Pirellone, dopo l'annuncio delle dimissioni di Monti è molto probabile che si discuterà anche delle nuove alleanze del partito, di come ricompattare il Pdl, di come organizzare la campagna elettorale.



Riguardo all'ipotesi di un ticket Maroni-Gelmini per le regionali, il governatore uscente Roberto Formigoni ha detto: "Io preferisco Coppi-Bartali". E a chi gli chiedeva della candidatura di Gabriele Albertini, Formigoni ha risposto aggiungendo: "Appunto...".