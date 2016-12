foto Dal Web

15:07

- "Attenzione alla rabbia degli italiani": Beppe Grillo chiude così il suo commento sul blog sulle dimissioni di Monti. Un intervento dal titolo "Noi siamo noi e voi non siete un c...!" che sovrasta una foto dei tre segretari della (ex) maggioranza insieme al premier. Grillo critica Monti, che "lascia un Paese allo stremo", i partiti "dello sfascio" e il voto a febbraio che crea ostacoli alla raccolta delle firme per le liste.