- "Oggi è il giorno in cui mettiamo in campo la disponibilità per la candidatura alla Regione Lazio". Lo ha annunciato il leader nazionale de "La Destra", Francesco Storace, arrivando alla convention del suo partito a Roma. A ogni partecipante è stato consegnato un cartello, sul modello dei congressi americani, con scritto "Vincere si deve" da un lato e "Storace presidente" dall'altro.

"In questi cinque anni, dal 2007, quando fondammo la nostra destra con un pugno di persone coraggiose, non ci siamo arresi per la lontananza da Montecitorio e Palazzo Madama", scrive ancora Storace.

"Ora, siamo di nuovo qui con la proposta di guidare la buona battaglia, per l'Italia e per il nostro territorio. E la sinistra si è subito scatenata, dicono da anni anche loro sempre le stesse cose, soffrono di torcicollo con la testa rivolta al passato remoto. Straparlano di un'amministrazione arrivata nel 2000 e dimenticano i guai provocati dal loro affascinante presidente in auto blu a via Gradoli. Ma in questa campagna elettorale, quella per l'Italia e per il Lazio non bisognerà parlare solo del passato: litigare sulle scelte di ieri e dell'altro ieri allontana il diritto al futuro. E' invece il domani che vogliamo scovare - continua - scoprire, sognare.

Perché non si respira più in un Paese a cui si chiedono solo tasse ai cittadini, togliendo loro i servizi che finanziano". "Torniamo per ridare lavoro, autorevolezza, futuro ad una popolazione che deve tornare a identificarsi con la voglia di lottare di chi la governa".