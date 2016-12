Il presidente del Consiglio Mario Monti non ritiene "possibile l'ulteriore espletamento del suo mandato e ha di conseguenza manifestato il suo intento di rassegnare le dimissioni". Lo scrive il Quirinale in una nota al termine dell'incontro fra il presidente del Consiglio Mario Monti e il capo dello Stato Giorgio Napolitano.Il premier ha rilevato che la dichiarazione resa in Parlamento dal segretario del Pdl Alfano costituisce, nella sostanza, "un giudizio di categorica sfiducia nei confronti del governo e della sua linea di azione".Secondo quanto comunicato dal Quirinale, Monti "accerterà quanto prima se le forze politiche che non intendono assumersi la responsabilità di provocare l'esercizio provvisorio - rendendo ancora più gravi le conseguenze di una crisi di governo, anche a livello europeo - siano pronte a concorrere all'approvazione in tempi brevi delle leggi di stabilità e di bilancio. Subito dopo il presidente del Consiglio provvederà, sentito il Consiglio dei ministri, a formalizzare le sue irrevocabili dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica".Dopo aver "manifestato il suo intento di rassegnare le dimissioni", da Monti arriva un preciso avvertimento alle forze politiche "che non intendono assumersi la responsabilità di provocare l'esercizio provvisorio", il che, sottolinea ancora, renderebbe "ancora più gravi le conseguenze di una crisi di governo, anche a livello europeo". L'appello è dunque quello di essere "pronte a concorrere all'approvazione in tempi brevi delle leggi di stabilità e di bilancio". Il passaggio successivo sarà la formalizzazione delle "irrevocabili dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica".Il premier Monti intende avviare quanto prima i contatti con i partiti per verificare disponibilità e tempi dell'approvazione della legge di stabilità. Il tutto in un'ottica di accelerazione che potrebbe portare al voto in febbraio, anzichè a marzo come finora ipotizzato. E' quanto si apprende in ambienti vicini al governo.