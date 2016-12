Crisi governo,Monti: "Non sono preoccupato" "Evitare Italia torni nella situazione precedente"

foto Ap/Lapresse 15:00 - Mario Monti è tranquillo. Alle domande sulla situazione del governo, dopo che il Pdl ha fatto mancare l'appoggio all'esecutivo, a margine di una conferenza a Cannes, il premier risponde: "Non sono preoccupato, mi sembra una situazione gestibile nella normalità della vita democratica di un Paese". - Mario Monti è tranquillo. Alle domande sulla situazione del governo, dopo che il Pdl ha fatto mancare l'appoggio all'esecutivo, a margine di una conferenza a Cannes, il premier risponde: "Non sono preoccupato, mi sembra una situazione gestibile nella normalità della vita democratica di un Paese".

"Evitare ritorno al passato"

"Bisogna assolutamente evitare che l'Italia ricada nella situazione precedente, quando - prima di questo governo tecnico - ha rischiato di essere il detonatore che poteva far saltare l'Eurozona". A dirlo è il premier Mario Monti a margine di un convegno a Cannes. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Quale che sia il colore del governo che verrà dopo di me, la saggezza degli uomini e delle donne della politica italiana prevarrà".



"Fatto passi avanti che altri non hanno fatto"

Monti difende il suo operato: "La politica italiana è complessa, ma quest'anno abbiamo fatto passi avanti che altri Paesi hanno considerato di fare ma che non hanno fatto". Poi prosegue: "Con una strana grande coalizione siamo usciti da una situazione grave".



"Politica italiana complessa ma funziona"

Sul fatto di trovarsi all'estero mentre nel suo Paese è viva la crisi di governo, Monti ricorda che un anno fa il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha messo d'accordo tre partiti, Pd, Pdl e Udc, "due dei quali non solo non si parlavano" ma si combattevano apertamente in Parlamento. Perciò, aggiunge, "permettetemi di invitarvi a guardare al sistema italiano, che magari è più complesso di altri ma che in momenti di crisi è in grado di realizzare un mutuo disarmo" delle opposte parti politiche per il bene comune.



"In un anno fatto ciò che partiti non potevano fare"

L'Italia in un anno ha fatto riforme che nessun partito da solo poteva fare", sottolinea ancora il premier.



"Rischio populismo anche in Italia"

Monti sottolinea che "il rischio populismo esiste anche in Italia, è un fenomeno molto diffuso con la tendenza a non vedere la complessità dei problemi o forse a vederla, ma a nasconderla ai cittadini. Purtroppo questa scorciatoia verso la ricerca del consenso anche attraverso la presentazioni di promesse illusorie è un fenomeno che in molti Paesi europei e non solo europei sta caratterizzando la vita politica".



"Pdl scelta importante, ma conti a posto"

Il fatto che con l'approssimarsi delle elezioni, che comunque sarebbero arrivate in aprile, il Pdl abbia deciso di "ritirare il suo appoggio sistematico, introduce un elemento molto importante" nella politica italiana," ma vorrei che non vi sfuggisse" il risanamento di bilancio fatto in un anno. Lo dice ancora Mario Monti.



"La lotta all'evasione fiscale ripagherà i cittadini"

Il presidente del Consiglio sostiene ancora la propria battaglia contro il "nero". "La lotta all'evasione fiscale ripagherà i cittadini. Speriamo - dice guardando al resto dei Paesi Ue - che vi sia la stessa attitudine anche in altri Paesi europei davanti alle riforme adottate in Italia". Contro l'evasione fiscale, aggiunge Monti, "bisogna assumere la psicologia del guerriero" come quando venne affrontato il terrorismo, cioè "senza ricorrere a leggi eccezionali".