foto Ansa

14:07

- Silvio Berlusconi, da una visita a Milanello, critica l'attuale governo. "Noi ci siamo fatti da parte, siamo rimasti in silenzio per lungo tempo, abbiamo sempre sostenuto l'attuale governo. Ma - prosegue - l'austerity messa addosso a un'economia che non è in crescita produce un danno enorme". Il Cavaliere si dice anche contrario ad un'Europa germanocentrica che detta questo tipo di politiche.