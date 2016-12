- "La decisione assunta dal Pdl è molto grave perché fa correre ancora ulteriori rischi all'Italia". Queste le parole di Gianfranco Fini, sulla scelta del Pdl di togliere l'appoggio al governo Monti. "Adesso - ha aggiunto - come ha ricordato Napolitano, si tratta di arrivare in modo ordinato alla fine della legislatura approvando alcuni provvedimenti. E su Berlusconi, dice: "Si è definito un dinosauro, se lo dice lui perché non credergli".

''I dinosauri - ha aggiunto - appartengono ad un'altra era geologica, come tutti sanno''.

CAPEZZONE: "ELETTORI MANDINO FINI A MONTECARLO"

''L'onorevole Fini e' in uno stato di evidente disperazione politica. Solo cosi' si spiega la scelta di usare una delle massime cariche istituzionali come sgabello per comizi da campagna elettorale contro le legittime scelte politiche di Silvio Berlusconi e del Pdl, che il Presidente della Camera non puo' permettersi di sindacare o attaccare. La terza carica dello Stato, che guida un ramo del Parlamento, ha infatti il dovere di rispettare ogni posizione''. Lo afferma Daniele Capezzone, portavoce del Pdl, che conclude: ''Gli elettori, comunque, lo manderanno presto in vacanza, magari a Montecarlo''.