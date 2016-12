foto LaPresse

- "Noi consideriamo conclusa l'esperienza di questo governo". Così il segretario del Pdl, Angelino Alfano, spiega in Aula a Montecitorio la decisione del Pdl di non partecipare, ieri, al voto di fiducia. "Ieri - ha sottolineato - non abbiamo votato la sfiducia perché avremmo causato l'abisso dell'esercizio provvisorio. Non vogliamo mandare le istituzioni e il Paese allo scatafascio", aggiunge.