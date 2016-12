foto LaPresse

13:36

- "Noi abbiamo una parola sola e saremo leali". A dirlo, in Aula alla Camera, è il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, che rivolto al Pdl aggiunge: "Non ci mettiamo sulle spalle il peso della vostra propaganda". Bersani attacca anche sulle tasse, sostenendo che "l'Imu non è la tassa di Monti ma la tassa di Berlusconi e Tremonti". E sul ritorno di Berlusconi esprime "amarezza per l'eterno ritorno di una strada che ci ha portato al disastro".