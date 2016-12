Ore cruciali per il governo dopo che il Pdl ha deciso di non partecipare alla fiducia sul decreto Sviluppo e sui costi della politica. Il segretario Alfano - che ha confermato che le primarie non ci saranno e che Berlusconi è pronto a tornare in campo - è salito al Quirinale per riferire al Capo dello Stato della situazione. Il premier Monti atteso sabato dal presidente della Repubblica.

23:20 Domani Monti salirà al Quirinale

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, riceverà domani pomeriggio il presidente del Consiglio, Mario Monti. Lo rende noto il Quirinale.

20:55 Monti: "Il Re Sole si è allontanato da me"

"Il Re Sole si è un po' allontanato da me", lo ha detto il premier, Mario Monti, avvicinato dai cronisti del Sole 24 Ore.com nel palco presidenziale del teatro alla Scala di Milano.

20:00 Il Colle confida "in un percorso costruttivo e corretto"

Napolitano, sottolinea la nota, confida in un percorso "costruttivo e corretto" che rispetti "l'immagine internazionale dell'Italia" nel periodo che vedrà la fine della legislatura. E dopo aver ricevuto i rappresentanti delle forze politiche, "il presidente della Repubblica ha esaminato concretamente, sia con il Presidente del Senato che successivamente con il Presidente della Camera, le prospettive già delineate nei rispettivi calendari". Di tutto ciò il capo dello Stato "darà al più presto puntuale ragguaglio al Presidente del Consiglio per discuterne con lui tutte le implicazioni".

19:53 Leader della maggioranza: "Concluderemo la legislatura"

I rappresentanti dei partiti saliti al Colle "hanno espresso il fermo intendimento di contribuire a un'ordinata conclusione della legislatura, anche in vista di adempimenti inderogabili relativi al bilancio dello Stato, riservandosi di decidere l'atteggiamento da tenere in Parlamento su ogni altro provvedimento all'esame delle Camere".

19:49 Incontri con i partiti, Napolitano: informerò Monti

Di tutto ciò che emerso dagli incontri di oggi al Quirinale, "il Capo dello Stato darà al più presto puntuale ragguaglio al Presidente del Consiglio per discuterne con lui tutte le implicazioni". E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Repubblica.

18:47 Casini ricevuto da Napolitano

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto al Quirinale il Leader della "Unione di Centro per il Terzo Polo", Pier Ferdinando Casini, con il Presidente del Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati, Gian Luca Galletti.

18:23 Terminato colloquio tra Bersani e Napolitano

E' terminato l'incontro del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, con il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ricevuto al Quirinale insieme ai capigruppo di Senato e Camera, Finocchiaro e Franceschini. L'incontro è durato oltre un'ora. Nel frattempo è già arrivato al Colle il segretario dell'Udc, Pier Ferdinando Casini.

17:20 Concluso il vertice del Pdl

Si è concluso a palazzo Grazioli il vertice tra Silvio Berlusconi e lo stato maggiore del partito. La riunione, iniziata intorno alle 14, aveva come tema le elezioni e la compagna elettorale.

16:35 Maroni: "Napolitano incontra tutti tranne la Lega"

"Napolitano incontra tutti tranne la Lega, unico partito di opposizione. Viva la democrazia!". Lo scrive su Twitter il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, che chiude il messaggio con "via da Roma, prima il Nord!".

16:27 Chiti: "Ormai si voterà con il Porcellum"

"Non ci sono le condizioni per cambiare la legge elettorale, si voterà con il Porcellum": così Vannino Chiti, vicepresidente del Senato, a Tgcom 24. "Non ci sono le condizioni per realizzare una nuova legge elettorale. E' un fatto grave. I cittadini - conclude - valuteranno la responsabilità".

16:24 Brunetta: "Legge di stabilità e poi voto"

"Voto a marzo dopo la legge di stabilità? Penso di sì perché la legge di stabilità l'abbiamo riscritta noi visto che quella del governo non era buona". Così a Tgcom24 Renato Brunetta del Pdl, che aggiunge: "Abbiamo finalmente detto basta al governo Monti. Dopo 13 mesi la nostra economia è sul baratro. Riforme sbagliate come quella delle pensioni che ci costa 10 miliardi con il problema degli esodati".

14:10 Costi politica, dieci dissidenti nel Pdl

Salgono a 10 i deputati del Pdl che votano sì, in dissenso con il proprio gruppo, in Aula alla Camera sul dl sui costi della politica (ieri sulla fiducia erano stati 5). Si tratta di Francesco Biava, Giuliano Cazzola, Marcello De Angelis, Franco Frattini, Mario Landolfi, Gennaro Malgieri, Alfredo Mantovano, Carlo Nola, Barbara Saltamartini e Mario Valducci. Il vice presidente della Camera, Maurizio Lupi, ha votato no.

14:01 Matteoli: "Per le elezioni si parla del 10 marzo"

C'e' una data precisa per andare al voto? "Preferiamo votare tutto insieme ma non ci impicchiamo a questa ipotesi. Gradiremmo votare tutto insieme nell'interesse anche degli italiani, anche per risparmiare: alcuni sarebbero chiamati a votare a venti giorni di distanza. Mi sembra che l'orientamento di questa mattina sia quello di votare il 10 marzo". Lo ha dichiarato il senatore del Pdl, Altero Matteoli.

13:46 Dl costi politica, sì definitivo dalla Camera

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge sui costi della politica negli enti locali. I voti a favore sono stati 268, 153 i contrari, un astenuto.

13:45 Alfano: "Chiusura ordinata della legislatura"

"Ieri non abbiamo votato la sfiducia" al governo "perché avremmo causato l'abisso dell'esercizio provvisorio. Vogliamo concludere ordinatamente questa legislatura" senza strappi e senza "mandare le istituzioni e il Paese allo scatafascio". Lo afferma il segretario del Pdl Angelino Alfano, in Aula.

