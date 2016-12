Pdl non vota la fiducia, Alfano sale al Colle

- Governo Monti in bilico. Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, è salito al Colle da Giorgio Napolitano. Il premier attende le valutazioni del presidente della Repubblica, dopo che il Pdl ieri non ha votato la fiducia sul decreto Sviluppo. La scelta del Pdl, ha spiegato Alfano "è un segnale chiaro nei confronti del governo che così le cose dell'economia non ci piace come vanno".

"Dopo tredici mesi di governo - aveva spiegato il segretario del Pdl ieri - le cose vanno peggio. L'astensione è il segno evidente del nostro disagio. Siamo fortemente preoccupati per la situazione economica del Paese e quindi abbiamo dato un segnale chiaro al governo".I disagi del Pdl nei riguardi del governo però non intralceranno la legge di Stabilità. "Noi - aveva assicurato - abbiamo sempre detto che non vogliamo far precipitare il Paese in un esercizio provvisorio".A incidere sulle nuove scelte politiche del Popolo della libertà la discesa in campo di Silvio Berlusconi, che alla luce della "grave situazione economica in cui versa l'Italia", ha deciso di scendere in prima linea. La decisione del Cavaliere ha così determinato la revoca delle primarie del centrodestra (Alfano aveva infatti dichiarato che "non aveva senso farle se Berlusconi si fosse candidato"). Decisione presa nonostante l'1 dicembre nel vertice fiume a palazzo Grazioli sembrava che sulle primarie le cose fossero rimaste immutate. Dubbiosi invece Alemanno e la Meloni convinti che la scelta di un nuovo leader avrebbe portato una spinta positiva all'interno del Pdl.Il partito si è comunque "riallineato" e ha scelto di essere nuovamente al fianco del Cavaliere. E poiché le chance di una vera riforma elettorale sono praticamente nulle, nel Pdl sono tutti consapevoli che il deus ex machina sarà di nuovo Berlusconi. Uniche mosche bianche, al Senato, Pisanu e, alla Camera, Frattini, che ieri hanno votato la fiducia. Malumori registrati tra gli ex An e tra gli ex Fi. Hanno gongolato invece i "falchi", le "amazzoni" e le "pasionarie". Ha ceduto ai "desiderata" berlusconiani anche Gianni Letta, che fino a ieri aveva sconsigliato al leader del Pdl di compiere il grande passo.I partiti si preparano così a una imminente campagna elettorale. Il Cavaliere intende condurla tutta all'attacco, contro il governo Monti, contro l'Europa e i suoi diktat. Il canovaccio lo ha svelato lo stesso leader del Pdl nella nota diffusa ieri sera. Sempre più verosimile, invece, un riavvicinamento Pdl-Lega: "Forza Cav, forza Alfano, fuori gli attributi!!! A casa Monti, ridiamo la parola alla democrazia e al Popolo sovrano", ha scritto su Twitter, infatti, il segretario Roberto Maroni, che da tempo subordina una possibile alleanza alla caduta dell'esecutivo.