- In un video Beppe Grillo fa il bilancio delle primarie on line del Movimento 5 stelle: 95mila i voti disponibili per 1.400 candidati. "Sono veramente soddisfatto". "Da quello che ho visto sinora - aggiunge - ci saranno più donne che uomini. Su 31 capolista 17 sono donne, cioè il 55%". Grillo denuncia "hacker dappertutto, siamo di fatto sotto attacco e questa - dice il comico - è una guerra all'ultimo sangue per far vincere la democrazia".