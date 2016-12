foto LaPresse

21:10

- Domani, il prefetto di Roma dovrebbe firmare il decreto che indirà le elezioni in Lazio per il 3 e 4 febbraio, così come stabilito dal Tar. L'orientamento del governo è quello di far convergere sulla stessa data anche le elezioni regionali in Lombardia e Molise. Se ne è parlato oggi in Consiglio dei ministri.