Cardinale Scola: "Lo Stato laico è contro Dio"

"La giusta e necessaria aconfessionalità dello Stato ha finito per dissimulare, sotto l'idea di neutralità, il sostegno dello Stato a una visione del mondo che poggia sull'idea secolare e senza Dio": l'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, lo ha sottolineato nel discorso alla città di Sant'Ambrogio. "Parlare oggi di libertà religiosa significa affrontare un'emergenza che va sempre più assumendo un carattere globale".

La libertà religiosa è un diritto, ma un diritto sempre più in pericolo secondo l'arcivescovo di Milano. Il cardinale Scola ha citato i 123 Paesi in cui fra il 2000 e il 2007 si sono registrate forme di persecuzione religiosa. Ma non si è limitato a questo. Nel giorno in cui iniziano le celebrazioni per i 1.700 anni dall'editto di Costantino del 313 d.C. che segna la nascita della libertà religiosa, Scola ha criticato anche l'atteggiamento delle istituzioni statuali.



"La giusta e necessaria aconfessionalità dello Stato - ha sottolineato - ha finito per dissimulare, sotto l'idea di 'neutralità' il sostegno dello Stato ad una visione del mondo che poggia sull'idea secolare e senza Dio".



La politica sempre più lontana dalla morale

Secondo il cardinale, negli anni si sono messi in discussione alcuni riferimenti a dimensioni costitutive dell'esperienza religiosa, come nascita, matrimonio e morte e "si sono andate assolutizzando in politica delle procedure decisionali che tendono ad autogiustificarsi in maniera incondizionata". "Ne è conferma - ha aggiunto - il fatto che il classico problema del giudizio morale sulle leggi si è andato sempre più trasformando in un problema di libertà religiosa".



Bacchettata anche la riforma di Obama

L'esempio che fa l'arcivescovo è quello dell'Hhs Mandate, cioè la riforma sanitaria di Obama negli Stati Uniti "che impone a vari tipi di istituzioni religiose (specialmente ospedali e scuole) di offrire ai propri impiegati polizze di assicurazione sanitaria che includano contraccettivi abortivi e procedure di sterilizzazione", per cui la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti ha parlato di "ferita alla libertà religiosa". "Lo Stato cosiddetto 'neutrale', lungi dall'essere tale - ha osservato - fa propria una specifica cultura, quella secolarista, che attraverso la legislazione diviene cultura dominante e finisce per esercitare un potere negativo nei confronti delle altre identità, soprattutto quelle religiose".



E dunque visto che la libertà religiosa è "in cima alla scala dei diritti fondamentali" e se viene meno "tutta la scala crolla", secondo l'arcivescovo è importante ripensare il tema "dell'aconfessionalità dello Stato" che non deve essere distacco, cioè "una impossibile neutralizzazione delle mondovisioni che si esprimono nella società civile", ma che invece deve aprire "spazi in cui ciascun soggetto personale e sociale possa portare il proprio contributo all'edificazione del bene comune".



Dialogo fra atei e credenti di tutte le religioni

Nella società civile, insomma, ci deve essere un riconoscimento reciproco e un impegno al dialogo "in vista del bene di tutti". E questo vale a livello globale, come a livello locale. A Milano, ad esempio saranno "sempre di più i nuovi italiani (immigrati di prima, seconda e terza generazione) e quindi la città, e tutta la Lombardia, saranno "chiamate a mostrare la capacità di rispettare la libertà di tutti, di edificare il corpo ecclesiale e un buon tessuto sociale trasmettendo fede e memoria". Scola ha ammonito che "il nostro tempo è un tempo che domanda una nuova, larga cultura del sociale e del politico". "Vita buona e buon governo - ha concluso - vanno di pari passo".