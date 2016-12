foto Ansa

18:51

- "Non bisogna arrivare a una fine convulsa della legislatura lasciando andare a picco quello che non deve andare a picco". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando ai rappresentanti dei Comuni italiani. "Dobbiamo assolutamente evitare che in questa fase di convulsione politica si oscurino i risultati raggiunti", perché abbassare lo spread "è stato un grosso risultato e non bisogna bruciare la fiducia".