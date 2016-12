- Alle 20 si sono chiuse le Parlamentarie del M5S non senza problemi e polemiche, ma i rappresentanti sono stati scelti e potranno cominciare a preparare la campagna elettorale. Oltre 95mila i voti arrivati sul portale messo a punto dalla squadra di Casaleggio, per 1400 candidati totali. “Un successo, tutto a costo zero. Sono veramente soddisfatto” è stato il primo commento a caldo di Beppe Grillo. Dai primi dati si evince una netta affermazione delle donne, infatti su 31 capilista 17 sono donne, il 55%.

Il sistema usato dal partito di Beppe Grillo è apparso poco trasparente sin da subito (non è ancora chiaro chi gestisca il sito e con quali criteri); a suscitare malumori c'è stata poi la regola che limitava ai soli preregistrati la possibilità di votare i futuri deputati e senatori a Cinque Stelle.

Poi il funzionamento a singhiozzo del sito, anche per colpa dell'attacco hacker che per qualche minuto ha messo in ginocchio il portale. Per alcuni minuti il blog e la pagina delle Parlamentarie sono stati irraggiungibili. Il blog è tornato attivo alle 13.23 per poi essere ancora oscurato e poi di nuovo visibile; in primo piano l’intervento del comico genovese dal titolo “La legge è uguali per gli altri”. Infine, la latitanza dello staff del sito che non ha risposto alle mail di protesta e alle richieste di supporto informatico.

Una miscela di problemi potenzialmente esplosiva che potrebbe sancire il fallimento di quello che i grillini hanno definito come una grande prova democratica. Si fa sempre più strada allora, l'ipotesi di annullamento che viene invocato anche dalle fila degli stessi grillini.

Ecco la lista degli eletti in ogni circoscrizione

Piemonte 1: Laura Castelli

Piemonte 2: Fabiana Dadone

Lombardia 1: Paola Carinelli

Lombardia 2: Vito Claudio Crimi

Lombardia 3: Alberto Zolezzi

Trentino Alto Adige: Milena Bertagnin

Veneto 1: Francesca Businarolo

Veneto 2: Arianna Spessotto

Friuli Venezia Giulia: Walter Rizzetto

Liguria: Cristina De Pietro

Emilia Romagna: Giulia Sarti

Toscana: Alfonso Bonafede

Umbria: Tiziana Ciprini

Marche: Donatella Agostinelli

Lazio 1: Federica Daga

Lazio 2: Massimiliano Bernini

Abruzzo: Gianluca Vacca

Molise: Arianna Bruzzone

Campania 1: Roberto Fico

Campania 2: Angelo Tofalo

Puglia: Maurizio Buccarella

Basilicata: Mirella Liuzzi

Calabria: Dalila Nesci

Sicilia 1: Riccardo Nuti

Sicilia 2: Giulia Grillo

Sardegna: Emanuela Corda

Valle d'Aosta: Stefano Ferrero

Europa: Yvonne De Rosa

America Meridionale: Francesco Tripodi

America Settentrionale e Centrale: Sandro Sessarego

Africa, Asia, Oceania e Antartide: Omar Bassalti