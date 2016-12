foto Ansa

15:30

- Duro attacco di Pier Luigi Bersani al Pdl dopo la decisione del gruppo in Senato di non partecipare al voto sulla fiducia al dl Sviluppo. "Con i capigruppo abbiamo valutato la situazione, che per noi è molto seria e grave - ha detto -. Il gesto del Pdl oggi al Senato, e vedremo se anche alla Camera, è irresponsabile. Noi non abbiamo paura delle elezioni. Ma non si può dare l'idea di un Paese privo di solidità. Noi manteniamo la parola data a Monti".