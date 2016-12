foto Ap/Lapresse

14:24

- Mario Monti torna a difendere l'operato del suo governo, dicendo che "ha lavorato sodo e non solo in Italia" per mettere il nostro Paese "in sicurezza e per evitare che dall'Italia si propagassero nuovi incendi all'Eurozona". Il premier si è espresso così in un intervento video al congresso del Partito democratico europeo a Bruxelles, aggiungendo poi di essere convinto che "in buona misura ci siamo riusciti".