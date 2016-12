Grillo si è mai fatto sentire? Qualcuno le ha risposto?

“Assolutamente no, mai avuto nemmeno il piacere di stringere la mano a Grillo. E il silenzio di certo non aiuta a fugare i dubbi”.

Che cosa non le torna?

“La gestione delle primarie via web è molto chiusa, non è trasparente. Non si capisce dove sia il server, chi ne abbia accesso e con che modalità. Per un tecnico informatico come me è stato normale porsi queste domande”.

Domande che si sono sparse in fretta tra i blog e hanno conquistato anche molti grillini…

“Sono contento di questo successo, evidentemente vuol dire che a pensarla come me sono in tanti. Da quando sono state postate sulla pagina di Federica Salsi (l’esponente contestata da Grillo per la sua apparizione in tv, ndr) si sono diffuse e le reazioni si sono moltiplicate.

Non tutti l’hanno presa bene…

Certo, qualcuno mi ha anche insultato via web, ma non mi preoccupo. Qualcuno ha paura. Ma quelle risposte non sono il solo a volerle”.

Le regole non vanno?

“Le regole ci sono e secondo me andrebbero anche cambiate. Io mi sono solo chiesto il perchè della loro esistenza”.

Insomma, ne fa una questione di trasparenza, come il diritto al voto…

“Già, io sono iscritto al Movimento da ottobre. Troppo poco tempo per poter esprimere il mio voto alle primarie. E la trovo una cosa molto strana e, certo, molto limitante”.

Che cosa si augura per il futuro del Movimento?

“Semplice: M5S è una speranza per tante persone. Io vorrei che si facesse al 100% ciò per cui il Movimento è nato. Allora sì che sarebbe davvero stupendo”.

Un auspicio da cui sembra trasparire anche una punta di amarezza... Ma lei ci crede ancora come prima?

“Ci credo un po’ meno. Le mie venti domande se le stanno ponendo in tanti. E’ una questione di trasparenza, a questo punto. E il silenzio va nella direzione contraria”.