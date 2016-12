foto Ansa 22:26 - "In un momento di turbolenze e incertezze ho ribadito al premier lealtà e sostegno al governo fino alla fine ed impegno a portare avanti le norme in Parlamento cercando anche miglioramenti". Così Pier Luigi Bersani dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Monti. E sull'ipotesi del professore nell'ipotetico "squadrone" di governo del Pd Bersani risponde: "Non voglio tirare Monti per la giacca e spero che nessuno lo faccia". - "In un momento di turbolenze e incertezze ho ribadito al premier lealtà e sostegno al governo fino alla fine ed impegno a portare avanti le norme in Parlamento cercando anche miglioramenti". Così Pier Luigi Bersani dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Monti. E sull'ipotesi del professore nell'ipotetico "squadrone" di governo del Pd Bersani risponde: "Non voglio tirare Monti per la giacca e spero che nessuno lo faccia".

Il tema del lavoro e dello sviluppo al centro dell'incontro tra il premier Mario Monti e il segretario del Pd, Pierluigi Bersani. Secondo quanto riferiscono fonti dell'esecutivo il presidente del Consiglio e il candidato del centrosinistra alle elezioni hanno discusso soprattutto del caso Ilva e delle problematiche legate all'occupazione. C'è convergenza sulla necessità di lavorare insieme per la crescita, spiegano le stesse fonti. Durante l'incontro, viene ancora sottolineato, si è discusso anche del tema dell'Europa e della questione del bilancio Ue.



"Legge elettorale, il Pdl cambia sempre idea"

"Il Pd è assolutamente disponibile e punta ad una intesa ma ogni due giorni dal Pdl arriva una propensione diversa". Pier Luigi Bersani risponde così sulla riforma elettorale anche se il tema non è stato affrontato nel vertice con il premier Mario Monti. "Voglio ribadire agli italiani che qui non stiamo discutendo di un deputato in più o in meno ma quali garanzie ci siano per la governabilità o quali rischi di ingovernabilità e per garantire un meccanismo di scelta dei parlamentari dai cittadini".