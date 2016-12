foto LaPresse

13:16

- La prima data utile per le elezioni nel Lazio è il 3-4 febbraio, data in cui dovranno svolgersi le elezioni regionali. Questa la decisione del Tar, che annulla così il decreto del presidente Polverini nella parte relativa alla non individuazione specifica della prima data utile. Il decreto della Regione fissava le elezioni per il 10-11 febbraio.