foto Ansa Correlati Formigoni: "Un errore Maroni in Regione"

Regione Lombardia, Maroni candidato 13:08 - Roberto Maroni ha sottoscritto il manifesto di Giulio Tremonti, con il quale ha "deciso l'accordo per le elezioni in Lombardia, che viene fatto anche per le prossime elezioni politiche". E' quanto annunciato dallo stesso segretario federale della Lega Nord in conferenza stampa a Milano. - Roberto Maroni ha sottoscritto il manifesto di Giulio Tremonti, con il quale ha "deciso l'accordo per le elezioni in Lombardia, che viene fatto anche per le prossime elezioni politiche". E' quanto annunciato dallo stesso segretario federale della Lega Nord in conferenza stampa a Milano.

Tremonti candidato premier? Maroni: "Ne parliamo"

Durante la conferenza stampa congiunta tra Maroni e Tremonti c'è anche stato spazio per un siparietto. Un giornalista ha chiesto se la Lega sosterrebbe Tremonti candidato premier alle politiche. I due si sono guardati, hanno sorriso e poi ha preso la parola il segretario del Carroccio dicendo: "Ne parleremo", senza aggiungere altro.



"Non stiamo trattando né con Formigoni né con Albertini"

"Non c'è invece nessuna trattativa in corso con Formigoni e Albertini, che ormai mi sembra il candidato solo di Formigoni. Neanche con il Pdl c'è una trattativa in corso", ha precisato ancora Maroni, confermando la sua candidatura alla presidenza della Regione. "Se il Pdl mi appoggia, penso che sia una buona idea, ci consentirebbe di vincere".



Maroni: "Entrambi critici con il governo Monti"

"Tremonti e e io abbiamo discusso la possibilità di definire un accordo su un tema comune, per usare un eufemismo, siamo molto critici con il governo Monti - ha detto poi il segretario federale -. Abbiamo una visione comune delle cose da fare".



"La discussione ha portato a definire un programma di azione politica che noi vogliamo realizzare" ha poi spiegato, precisando appunto che l'accordo sarà esteso "anche alle prossime politiche". "Il manifesto - ha detto invece l'ex ministro dell'Economia - è frutto di un lavoro comune".