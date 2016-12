Grillo inciampa sulle Parlamentarie

foto LaPresse Correlati Venti domande per Grillo e Casaleggio

L'uomo dalle 20 domande sulle primarie M5S. (E nessuna risposta) 11:24 - Le "Parlamentarie", ovvero le primarie del M5S, rischiano di diventare una iattura per il movimento guidato da Beppe Grillo. Da lunedì, quanto sono iniziate ed i riflettori dei media sono puntati nuovamente sui grillini, il MoVimento è alle prese con gli attacchi dei dissidenti (Favia, Salsi e Tavolazzi) e alcune precisazioni di big a cinque stelle come il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. E così la grana emilianasta riuscendo a mettere in ombra il voto online dei grillini per scegliere i candidati alle elezioni del 2013. - Le "Parlamentarie", ovvero le primarie del M5S, rischiano di diventare una iattura per il movimento guidato da Beppe Grillo. Da lunedì, quanto sono iniziate ed i riflettori dei media sono puntati nuovamente sui grillini, il MoVimento è alle prese con gli attacchi dei dissidenti (Favia, Salsi e Tavolazzi) e alcune precisazioni di big a cinque stelle come il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. E così la grana emilianasta riuscendo a mettere in ombra il voto online dei grillini per scegliere i candidati alle elezioni del 2013.

Grillo sembra non curarsene e rivolge la sua vis polemica (forse strategicamente anche per distogliere l'attenzione) verso l'asse Pd-Pdl e il fresco vincitore delle primarie di centrosinistra Pier Luigi Bersani. Il blogger genovese accusa la strana maggioranza di governo di voler mettere a punto una legge elettorale fatta apposta ''per eliminare il M5S attraverso un emendamento a firma Bianco-Malan che ''dovrebbe imporre a partiti e movimenti di dotarsi di un vero e proprio statuto''. Effettivamente, il movimento non ha uno statuto ma il suo 'Non statuto'. Grillo usa poi l'ironia per attaccare il segretario del Pd, Bersani ed il suo ''squadrone''. ''Penati, Lusi, Del Turco, Tedesco...'', scrive il leader sul suo blog come se si trattasse di una formazione di calcio. Una rosa potenzialmente formata - scrive - da indagati e condannati con ''il patron Rigor Montis in tribuna, insieme al finanziatore Riva''. Le primarie grilline vanno in secondo piano. A rovinare la festa grillina c'e' poi la presenza in tv di Pizzarotti. Il primo cittadino di Parma partecipa ad un talk show, disobbedendo di fatto all'invito fatto da Grillo di non prender parte ai ''salotti televisivi''. Pizzarotti, pur confermando stima per il blogger genovese, esprime anche solidarietà alla consigliera comunale di Bologna, Federica Salsi, insultata sul web dopo la 'scomunica' del leader del M5s per una presenza in tv.



Ma proprio la Salsi accusa nuovamente Grillo e Casaleggio di aver ''escluso dalle primarie tre attivisti che - spiega - hanno i requisiti per parteciparvi''. Sulla stessa linea il dissidente storico Valentino Tavolazzi, espulso per l'interpretazione della norma che impedisce ai grillinidi presentarsi per un terzo mandato politico. Il consigliere comunale ferrarese critica il ''casaleggium'' (le regole per le primarie a cinque stelle): ''Le Parlamentarie - afferma - stanno assumendo una dimensione parrocchiale''.



Ma se l'Emilia sembra tradirlo, per Grillo buone notizie arrivano dalla Sicilia. Il Movimento Cinque Stelle dell'isola muove i primi passi come primo partito siciliano e stila un organigramma sui ruoli da ricoprire per le commissione dell'Ars: tutti - promette - ''in base alle personali competenze ed inclinazioni dei 15 cittadini eletti''.



''Il futuro adesso è nelle nostre mani - scrivono i parlamentari regionali a cinque stelle in una nota - Si apre un percorso nuovo per la Sicilia, da domani le mura di Palazzo dei Normanni (sede dell'Assemblea regionale, ndr) saranno un po' più trasparenti''.