foto LaPresse

20:00

- Ipotesi grazia per il direttore del "Giornale" Alessandro Sallusti? Il ministro della Giustiza Paola Severino dice di essere pronta ad avviare l'istruttoria se ce ne saranno le condizioni. Spiega infatti: "La grazia è, a seguito delle pronunce della Consulta, un provvedimento del presidente della Repubblica. Come ministro della Giustizia, se sarà richiesta l'istruttoria, darò il mio parere. Ma l'input non dipende da me. Serve un'istanza".