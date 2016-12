foto LaPresse Correlati Bersani: "Sfida a Berlusconi? Non vedo l'ora" 19:55 - L'intesa sulla legge elettorale è di nuovo a rischio. L'emendamento di Gaetano Quagliariello (Pdl), che prevede un "premietto" fisso di 50 seggi al partito che raccoglie più del 25% dei voti, non piace al Pd. Anna Finocchiaro boccia così la proposta: "Cambiano le carte in tavola ogni momento". Massimo Donadi: "Nell'ultimo anno c'è stato un balletto indecente, che continua tuttora". - L'intesa sulla legge elettorale è di nuovo a rischio. L'emendamento di Gaetano Quagliariello (Pdl), che prevede un "premietto" fisso di 50 seggi al partito che raccoglie più del 25% dei voti, non piace al Pd. Anna Finocchiaro boccia così la proposta: "Cambiano le carte in tavola ogni momento". Massimo Donadi: "Nell'ultimo anno c'è stato un balletto indecente, che continua tuttora".

Lega: "Porcellum non lo ammazzano neanche per l'Immacolata"

"Da noi l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, ammazzano il maiale, ma il Porcellum, vedrete, non solo vede Natale, ma anche le uova di Pasqua". Lo ha detto il senatore della Lega, Roberto Calderoli, al termine dei lavori della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama commentando così la fase di stallo al Senato sula riforma della legge elettorale.



Finocchiaro: "Restiamo contrari alle preferenze"

Duro il commento della Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al Senato. "Sulla legge elettorale - afferma - siamo di nuovo sulle sabbie mobili. Ogni accordo raggiunto viene smentito il giorno dopo da un'ulteriore proposta che peggiora quella precedente. Ora si parla di un nuovo emendamento del Pdl, che cambierebbe nuovamente i termini del confronto. E questo avviene nonostante noi, con grande attenzione e cura, continuiamo a cercare un'intesa per il cambiamento".



Donadi: "Balletto indecente"

Il portavoce nazionale di Diritti e Libertà, Massimo Donadi, commenta: "Nell'ultimo anno c'è stato un balletto indecente, che continua tuttora, sulla legge elettorale. I tatticismi e i piccoli interessi di partito hanno prevalso sulla ragione e sulle esigenze del Paese. Se si fosse dato ascolto al milione e duecentomila cittadini che hanno firmato per il referendum che chiedeva il ritorno al 'Mattarellum', non ci saremmo trovati in questa assurda situazione. E' necessario superare il 'Porcellum' e garantire bipolarismo, unica grande conquista istituzionale della Seconda Repubblica, e governabilità".



Quagliariello: "Colmo che salti tutto per 3-4 seggi"

Il vice presidente vicario dei senatori Pdl, Gaetano Quagliariello, autore della proposta invisa al Pd, commenta: "Ci siamo spinti a tal punto che far saltare un accordo per 3-4 seggi in più o in meno sarebbe francamente il colmo". A chi gli chiede se è disposto a ritoccare in alto la soglia del "premietto" venendo incontro al Partito democratico che ha già bocciato la sua proposta, Quagliariello replica: "Non credo".



Calderoli: "Rinuncio ad accanimento terapeutico"

Roberto Calderoli, responsabile organizzativo federale e responsabile del Territorio per la Lega, dichiara: "Posso salvare un ferito ma non resuscitare un morto. Ho fatto di tutto perché si arrivasse ad un'approvazione della nuova legge elettorale, ma a questo punto mi rendo conto di essere rimasto da solo e pertanto rinuncio all'accanimento terapeutico". Di fatto la bozza Quagliariello affossa la mediazione sui premi variabili messa in campo proprio da Calderoli.



E Grillo attacca: "C'è emendamento bipartisan per escludere il M5S"

Beppe Grillo torna ad attaccare Pd e Pdl, colpevoli di voler "eliminare il Movimento 5 Stelle dalle elezioni politiche 2013" attraverso la modifica della legge elettorale. Il blogger genovese punta il dito contro "un emendamento bipartisan di Enzo Bianco(Pd) e Lucio Malan (Pdl) che dovrebbe imporre ai partiti e ai movimenti di dotarsi di un vero e proprio statuto". "Il M5S - spiega - ha un 'Non Statuto' composto da sette articoli, ma forse per i partiti non sarà sufficiente".



Nuova frenata al Senato

Slitta intanto l'esame della riforma elettorale da parte dell'Aula del Senato, inizialmente previsto per mercoledì mattina. Il presidente del Senato, Renato Schifani, infatti, ha posto all'ordine del giorno della seduta di domani la prosecuzione dell'esame del decreto sviluppo su cui il governo dovrebbe porre la fiducia.



Il governo auspica la fiducia

Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea, spiega che ''il governo è neutrale al merito, ma auspica vivamente che si approvi'', ricordando che all'atto della formazione del governo Monti si convenne che essa dovesse essere il risultato di una iniziativa parlamentare.