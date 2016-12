C’è Natale Di Santo, lo studente in ingegneria fisica che non ha nessuna esperienza lavorativa; c’è Rinaldo Veraldo, il laureato in giurisprudenza folgorato da Beppe Grillo sulla via di Venezia; c’è Agostino Formichella, l’imprenditore che parla come un mancato imbonitore da televendite certo che la Rete cambierà il mondo.



E poi ancora Stefano Maule, il “santone” convinto che "la verità è dentro di noi" e che, “grazie all’intuizione geniale di Beppe Grillo” vuole entrare in Parlamento per raggiungere “la semplicità”; Vito Crimi, il prototipo dell’uomo medio che ammette: “Non ho un curriculum eccezionale, né esperienze di studio né di lavoro eclatanti”, ma spera lo stesso di diventare “portavoce di questi cittadini italiani che sono fantastici”.



Non manca nemmeno l’apocalittico, Marco Picciafuoco. Si candida perché sicuro che “il mondo si cambia cambiando noi stessi”. In che modo? “Costruendo la nostra piccola arca nella quale mettiamo tutto ciò che riteniamo utile e fertile da portare con noi. Che il diluvio universale arrivi e spazzi via tutto ormai è scontato”.



L’esperta di salute, invece, si chiama Alessandra Bencini, infermiera di lungo corso che lavorando “in sanità” si sente “un attimino più ferrata” in questa materia e che spera di colmare le sue lacune grazie al movimento. I grillini possono vantare tra le proprie fila anche un novello Roberto Saviano: si chiama Salvatore Micillo, è campano e fa della battaglia anticamorra il proprio lessico e la propria ragione di vita.

Di seguito, una selezione dei video più curiosi.