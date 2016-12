foto Ansa

- Serve "una grande sfida di solidarietà" per superare "particolarismi ed egoismi" con un patto generazionale. A chiederlo è, in occasione della cerimonia di chiusura dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che spiega come il patto debba essere "foriero di un modello di sviluppo sostenibile per la costruzione di una società più giusta".