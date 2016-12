Bersani, tornando sul confronto con lo sfidante Matteo Renzi, dice infatti: "Noi siamo un partito. Non ci sono i voti di Renzi o Bersani. Non è che il partito è di proprietà di Bersani e Renzi. Vorrei far notare che siamo un grande collettivo, aperto, plurale, che ha i suoi modi di discussione che abbiamo usato e che useremo ancora. Siamo una squadra che vuole servire il Paese".Ma Renzi si chiama fuori dallo "squadrone" di Bersani dicendo: "Il mio futuro è qui, in questo ruolo. Naturalmente spero che il centrosinistra non perda la grinta che ha avuto in questi tre mesi. Tutti noi dovremo dare una mano perché questo accada, senza continuare con le solite discussioni, ticket non ticket, ministro non ministro, Parlamento non Parlamento. Io faccio il sindaco e cerco di farlo bene. Interrompiamo le chiacchiere sulla politica romana"."Io sto cercando di sistemare il Teatro dell'Opera. Le discussioni mediatiche su ciò che avverrà a Roma nei prossimi mesi non mi riguardano più", ha detto ancora Renzi durante la demolizione di alcuni ex uffici delle Ferrovie dello Stato, nei pressi del nuovo Teatro dell'Opera di Firenze. "Mi sarebbe piaciuto provare a cambiare l'Italia, ci abbiamo provato e abbiamo la coscienza a posto. Nel momento in cui gli italiani che sono andati ai gazebo hanno scelto un altro progetto, uno lascia a chi ha vinto il compito di gestire la partita. Non tocca più a me".Intanto Bersani prepara già la sua agenda da candidato premier del centrosinistra dicendo che "il primo incontro sarà con Monti. Ce lo siamo detti al telefono quando, con una tempistica eccezionale, è stato il primo a farmi le congratulazioni". Appena rientrerà in Italia dunque il segretario del Pd incontrerà il premier: "Ci vedremo al ritorno per affrontare i temi del governo. Mi ha fatto molto piacere ricevere le sue congratulazioni"."Il problema - riprende - è che in Italia siamo abituati all'imperatore, all'uomo solo al comando. C'è l'idea che discutere sia alternativo a decidere. Noi discutiamo anche animatamente ma poi siamo una squadra che vuole servire il Paese". E sul sindaco di Firenze ribadisce che "alla prima occasione con Renzi ci vedremo ma quello che abbiamo fatto non l'abbiamo fatto noi due".Bersani torna poi a dire un no forte e chiaro all'election day, sponsorizzato invece dal Pdl, e spiega: "Ho sempre pensato che sia sensato tenere separate le elezioni regionali e politiche. Dopo di che voglio capire se Alfano e Berlusconi vogliono e come le elezioni politiche a febbraio. Parlare di election day senza capire cosa significa è difficile"."Ci sono norme - continua - e varie sentenze per il fatto che ai primi di febbraio si voterà nel Lazio, non è un optional". Ma soprattutto il segretario Pd chiede ad Alfano e Berlusconi di "dire perché e come intendono l'election day perché io non ho capito". Se si accorpassero a febbraio elezioni regionali e politiche, "noi - spiega ancora Bersani - non siamo di questa opinione".Il segretario del Pd interviene poi sulla nuova classe dirigente di Tripoli, dicendo che, se l'Italia sarà governata dal centrosinistra, "ci sarà una disponibilità più forte e una collaborazione maggiore" con le nuove istituzioni libiche."Lo schieramento e il partito che rappresento - ha aggiunto - sono particolarmente vicini alla rivoluzione libica e intendono instaurare un dialogo fraterno. C'è tantissimo da fare, assistiamo a un grande cambiamento e a dei mondi in evoluzione, la richiesta che ci arriva è che l'Italia ci sia e l'Italia deve esserci. Le nuove istituzioni in Libia stanno crescendo, è il momento di stringere".Sempre parlando a Tripoli, Bersani ha risposto così alle domande dei giornalisti sul dibattito in materia di politica estera durante le primarie del centrosinistra: "In Italia si è un po' persa l'abitudine di parlare seriamente di questi temi, ci siamo dimenticati di essere un grande Paese del Mediterraneo che può svolgere un ruolo importante. Io non vedo l'ora di occuparmi seriamente di questi temi e credo che il Pd abbia la cultura politica sufficiente per occuparsene in maniera positiva".