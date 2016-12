Veneto, 30mila euro agli ex consiglieri regionali

- L’associazione "Ex Consiglieri della Regione del Veneto" è un’organizzazione che, come indica il nome, riunisce gli ex membri del Consiglio regionale o i loro familiari che, dice lo statuto usufruiscano “dell’assegno di reversibilità dell’Ufficio di Previdenza”.

Secondo il sito dell’associazione, l’unico evento che gli ex consiglieri organizzano è il concorso “Premi per tesi di laurea” che distribuisce 7500 euro a tre laureandi che, in campo umanistico, giuridico o scientifico, contribuiscano “alla migliore conoscenza del Veneto” recita il bando.

Ovviamente, ogni socio paga la sua quota. Ma, secondo quanto riferisce “Il Gazzettino”, la Regione avrebbe stanziato 30 mila euro che coprono le spese dell’associazione. Inoltre, gli ex consiglieri hanno a disposizione un ufficio a Palazzo Torres Rossini, sede degli uffici del Consiglio regionale.

Secondo il presidente dell’associazione, Aldo Bottin, le spese “non sono granché: "c’è da pagare l’impiegata (stipendio e Tfr), le spese postali e il telefono. Per i convegni – dice Bottin – facciamo fronte con le quote associative”

Le spiegazioni non bastano al consigliere Idv Gennaro Marotta che, a "Il Gazzettino" dichiara: “Gli ex consiglieri sono ex, hanno perso la loro indennità quando erano in carica, ora hanno il loro bel vitalizio, se vogliono farsi l’associazione, se la paghino”.

A proposito di vitalizi, gli ex consiglieri regionali decaduti prima del ’95 hanno chiesto un riallineamento della loro pensione a quella dei colleghi decaduti nelle successive legislature. Tuttavia, anche in virtù del fatto che dal 2015 i vitalizi scompariranno, sembra che la Regione non abbia intenzione di allineare alcunché.