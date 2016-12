M5S, Salsi minacciata di morte su Facebook

16:56

- Ancora guai per Federica Salsi, consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle, che aveva disobbedito al diktat di Grillo partecipando a Ballarò. Dopo le polemiche con il comico genovese e gli insulti dei militanti bolognesi, la Salsi è stata minacciata di morte sulla pagina Facebook: "Prego per la tua morte politica e no", "Gentaglia che crepi alla svelta". La ribelle grillina ha sporto denuncia alla Procura di Bologna.La Salsi ha interpretato così il senso dell'intimidazione: "Per il linguaggio utilizzato volgare e scurrile, per i riferimenti del tutto indebiti alla mia famiglia e ai miei figli, le minacce di morte mi hanno profondamente turbata. Sono unicamente volte a diminuire la mia libertà di pensiero e di morale".Non è la prima volta che un politico del MoVimento 5 Stelle viene minacciato per aver attaccato, o quanto meno per essersi smarcato dal leader, Beppe Grillo: sempre in Emilia-Romagna anche il consigliere regionale Giuseppe Favia ha ricevuto frasi intimidatorie come "Diamo un senso all'inceneritore: buttiamoci Favia" o "Favia andrebbe sgozzato in piazza".