19:08 - Il giorno dopo il trionfo alle primarie del centrosinistra, Pier Luigi Bersani commenta soddisfatto ancora una volta la vittoria. "E' stata una splendida pagina di democrazia, una bellissima avventura: la prossima è il governo, il governo del cambiamento", sottolinea il segretario del Pd indicando un nuovo obiettivo. "Ora - ricorda Bersani - ci si mette al lavoro per allestire il programma".

Il segretario del Partito democratico ottiene al ballottaggio oltre il 60% dei voti mentre il sindaco di Firenze si ferma di poco sotto al 40%.



Renzi, arrivando di buon mattino in Comune, non nasconde l'amarezza, dicendosi "dispiaciuto", ma sottolineando "il risultato politic" oltre che "straperdere al ballottaggio era largamente prevedibile". Già "una settimana prima del primo turno" si era accorto che la distanza dal segretario del partito era ormai incolmabile. Anche se i sondaggi di metà ottobre facevano presagire risultati positivi.



"La partita è ormai finita, ora sono in modalità off", dice congedando i giornalisti. E sui possibili scenari all'interno del partito, interviene Stefano Fassina, responsabile economico del Pd e bersaniano di ferro: "Il programma di governo rimane in capo a chi ha vinto le primarie, e le ha vinte in modo netto. Ovviamente si terrà conto di un risultato importante avuto da Renzi che però, mi pare, si sia molto qualificato sul terreno del rinnovamento, più che dei contenuti programmatici".



Bersani: aperti a riscossa civica

"Governo con Sel? Certo, ma anche espressione di civismi, di una riscossa civica. L'idea di un governo che non è da manuale Cencelli, ma aperto con la testa", così Bersani parlando con i cronisti alla sede del Pd.



"Nuova generazione in campo"

Per governo del cambiamento "intendo un cambiamento di contenuti, di programmi, delle cose da fare e anche una nuova generazione in campo, nuove persone", spiega poi Bersani..



"Matteo Renzi una risorsa"

"Renzi è stato protagonista di questa bella avventura, ci ha messo energia, freschezza, è una risorsa come siamo tutti in questo grande squadrone", riconosce poi il segretario del Pd.



Appoggio a Monti nonostante Vendola

Pier Luigi Bersani difende l'appoggio al governo Monti, garantendo che, se sarà premier, porterà avanti la linea di rigore del presidente del Consiglio anche governando con Nichi Vendola. Intervenendo a "Porta a porta", il segretario del Pd spiega che, anche se Vendola vuole il contrario di quello che ha fatto monti finora, "io spiego di guardare a pesi e misure...". Ciò però non significa che il leader di Sel non avrà voce in capitolo: "Vendola non è affatto ininfluente, ma il patto che abbiamo sottoscritto comprende sui punti essenziali la cessione di sovranità, cioè il fatto che si decide a gruppi congiunti". E ricorda che "noi siamo quelli che lo hanno sostenuto, che hanno voluto Monti".