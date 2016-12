Primarie Pd, Verdone "rimbalzato" al seggio "Deluso, ma mai detto che non voterò più Pd"

foto Olycom Correlati Primarie del centrosinistra, vince Bersani: "Numeri inaspettati, ma la battaglia inizia ora" 17:55 - Tra gli elettori insoddisfatti di centrosinistra che non hanno potuto votare, c'è anche Carlo Verdone, che si è visto rimbalzare al ballottaggio delle primarie poiché non aveva votato al primo turno. Respinto nonostante sabato abbia portato il certificato medico (si è fatto male in moto) e anche la carta d'imbarco, che dimostra che, da mercoledì a venerdì, è stato a Madrid per lavoro. - Tra gli elettori insoddisfatti di centrosinistra che non hanno potuto votare, c'è anche, che si è visto rimbalzare al ballottaggio delle primarie poiché non aveva votato al primo turno. Respinto nonostante sabato abbia portato il certificato medico (si è fatto male in moto) e anche la carta d'imbarco, che dimostra che, da mercoledì a venerdì, è stato a Madrid per lavoro.

"Non sono un furbastro dell'ultimo minuto - si è sfogato il regista -, questo modo di fare non mi piace". "Come se dicessero: è una cosa nostra. Mi sento dispiaciuto, anzi arrabbiato. Defraudato di un diritto, come cittadino".



Verdone: "Mai detto che non voterò più Pd"

Verdone torna a parlare del suo sfogo dopo non essere stato fatto votare al ballottaggio delle primarie Pd e si dice sì "dispiaciuto" ma spiega di non aver mai pensato di "dimettersi" da elettore Pd, come si deduceva da una sua intervista a un quotidiano. "Mi è dispiaciuto, ma tutto qui", spiega Verdone confermando la propria "amarezza, perché avevo portato tutti i documenti: avevo un certificato medico, una carta d'imbarco perché venerdì presentavo "Posti in piedi in Paradiso" a Madrid". Insomma, "avevo tutte le giustificazioni possibili". Però, anche se "la segretaria del seggio è stata molto gentile, ha raccolto tutti i miei pezzetti di carta, mi ha detto "le daremo una risposta", alle undici e tre quarti di sera è arrivato un sms in cui si diceva che la federazione non riteneva opportuno farmi votare. Basta".



"Certo - riconosce - uno ci rimane male, anche perché ero andato due volte a portare i documenti. Ho fatto tutto quel che mi si chiedeva, ma da qui a dire "non voto più Pd" - puntualizza - è da stupidi. Non l'ho mai detto".